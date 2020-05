“En lugar de motivarme, me desmotivó”: Aislinn Derbez confesó que su papá no la apoyó al inicio de su carrera

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El éxito cosechado por la actriz mexicana Aislinn Derbez, es innegable; sin embargo, la hija de Eugenio Derbez confesó que en principio no contó con el apoyo de su padre.

En una entrevista para un programa mexicano, Aislinn contó que ser actriz no siempre estuvo en sus planes; sin embargo siempre consideró viable la carrera de artes visuales. “No tenía ni idea de lo que yo quería ser en la vida, pensaba ‘¿Qué voy a estudiar? no sé, no se me antoja nada’. Como que por un lado tenía un poquito de ganas de ser actriz, pero casi no tantas”, señaló.

Agregó que no quería ser igual que si familia; “no quería ser igual que mi papá, quería ser algo diferente y me daba mucho miedo también que me compararan con él, que me criticaran”.

El director y escritor de ‘No se aceptan devoluciones’ ejerció una presión sobre su hija; por lo que ella terminó escogiendo la carrera de artes. “Mi papá me regañaba todo el tiempo. Me decía; ‘es que tienes que escoger qué quieres que ser en la vida, tienes que dedicarte a algo’. Y yo ‘pues sí, pero no sé ni qué quiero ni qué me gusta’. Entonces decidí estudiar artes visuales en Nueva York, pero sí llegó un momento en el que algo no me convencía”, explicó.

Fue entonces cuando a los 22 años, la protagonista de ‘La Casa de las Flores’ se propuso ser actriz; pero Eugenio no fue de mucha motivación. “’Para ser actriz tienes que estudiar y tienes que hacer mil cosas; todos los actores estudian carreras larguísimas’. En lugar de motivarme, me desmotivó, no es por balconear a mi papá, pero me dijo ‘No, tienes que ser muy talentosa para ser actriz”, contó Aislinn.

No obstante, la mexicana demostró tener talento para la actuación en sus participaciones en distintas series y películas, como ‘A la mala’, ‘Miss Bala’, ‘La promesa’, entre otras.