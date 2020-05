El “mercenario” gringo secuestrado por Maduro se habría “vacilado” a los interrogadores del régimen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luke Alexander Denman, uno de los presuntos “terroristas” norteamericanos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro en Chuao, estado Aragua, habría mentido durante el interrogatorio revelado por el dictador chavista en la rueda de prensa llevada a cabo en el Palacio de Miraflores el pasado miércoles 6 de mayo.

lapatilla.com

El periodista de la agencia internacional de noticias AP (Associated Press), Joshua Goodman, reveló a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que Denman (Luke) “hace movimientos oculares exagerados y antinaturales cuando menciona a Trump como el máximo jefe de la redada en Venezuela“.

Asimismo, agregó que: “Los amigos de sus fuerzas especiales dicen que las técnicas de entrenamiento de interrogatorios para comunicar su respuesta no son verdaderas“.

Denman fue atrapado junto a su compañero, Airan Berry, el pasado lunes 4 de mayo en las costas de Chuao, estado Aragua, en un segundo intento de “incursión” al territorio venezolano que fue frustrado por los efectivos de la tiranía chavista.

At 8:00 mark, Denman makes exaggerated, unnatural eye movement when he mentions Trump as ultimate boss of the raid on Venezuela. His special forces’ buddies say it’s interrogation training techniques kicking in to communicate his answer isn’t truthful. https://t.co/9KITORYwcR

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 7, 2020