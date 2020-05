Murió rapero británico a los 47 años víctima del coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El famoso rapero británico Ty, de 47 años, murió este jueves por causa del coronavirus. Su deceso fue confirmado por un miembro de su equipo de prensa, recoge The Guardian.

Por: RT

El músico, cuyo nombre real era Ben Chijioke, fue “ingresado en un hospital con complicaciones médicas relacionadas con el covid-19”, según se informó en una capaña de recolección de fondos lanzada a principios de abril para ayudar a su recuperación. La publicación señala que poco después Ty fue sometido temporalmente a un coma médicamente inducido, de manera que pudiese recibir el tratamiento adecuado. A mediados de mes, y debido a la mejora de su condición, fue retirado de cuidados intensivos.

Hijo de inmigrantes nigerianos y nacido en Londres en 1972, Ty lanzó su álbum debut ‘The Awkward’ en 2001. Lo siguió en 2003 ‘Upwards’, que al año siguiente fue nominado para el premio Mercury junto con Amy Winehouse y The Streets.

En 2019, formó el grupo de hip-hop Kingdem, con los raperos Blak Twang y Rodney P, y sacó al mercado ‘The Kingdem EP’. Durante su carrera artísitca también colaboró con artistas como De La Soul, Soweto Kinch y Roots Manuva, entre otros, además de grabar varios álbumes en solitario.

Múltiples homenajes están llegando a las redes sociales para recordar al fallecido. Así, Gilles Peterson dedicó una publicación a la memoria del rapero a través de su cuenta en Twitter.

“Estoy muy triste por la noticia de que Ty falleció hoy”, escribió Peterson. “Fue una parte importante en el desarrollo del hip-hop y una palabra hablada en este país. Una voz original sin tonterías, siempre aguda, siempre ingeniosa. La generación actual de raperos le debe mucho: un verdadero abridor de puertas. Q.E.P.D.”.

I'm so sad about the news that @tymusic passed away today. He was a huge part in the development of Hip Hop and spoken word in this country. An original no nonsense voice always sharp always witty. todays generation of rappers owe him a lot – a true gate opener. RIP

“Descansa mi hermano. Lo hiciste bien”, publicó el rapero Roots Manuva, mientras que Ghetts tuiteó:” Ty vuela alto, mi hermano”.

“Oh hombre. TY. Horrible noticia. Descansa en el poder. Leyenda de la música del Reino Unido y amado y respetado por muchos. Muy triste”, comentó Twin.

“Descansa en el poder, hermano Ty. Te vamos a extrañar, hermano mayor. Amor”, tuiteó Akala.

“Uno de mis primeros remixes para Ty… que todos podamos seguir teniendo la honestidad y el coraje que mostró en su música y en la vida. Mi corazón se está rompiendo. Descanse en el poder, señor. Gracias por todo”, escribió el artista Funk Butcher.

One of my first remixes for @tymusic …may we all continue to have the honesty and courage he displayed in his music and in life. My heart is breaking ??

Rest in power sir. Thank you for everything. pic.twitter.com/oDNzwgkbIM

— Funk Butcher (@FunkButcher) May 7, 2020