EEUU advierte que está monitoreando cualquier amenaza potencial a la seguridad de Juan Guaidó

El Consejo de Seguridad Nacional de EEUU (NSC por sus siglas en inglés) advirtió este viernes que están monitoreando cualquier amenaza potencial contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

El NSC reiteró que la Administración de Donald Trump mantiene su objetivo de una transición democrática para el territorio venezolano. Además, aclaran que se mantienen alerta ante cualquier peligro en contra de Guaidó.

“La Administración sigue centrada en nuestros objetivos de lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier amenaza potencial a la seguridad del líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó”, dice un mensaje en su cuenta de Twitter.

The Administration remains focused on our policy objectives of achieving a peaceful, democratic transition in Venezuela. The United States is closely monitoring any potential threats to the safety & security of the legitimate leader of Venezuela, Juan Guaido. (2 of 2) https://t.co/gyt7JKJHMn

Por otro lado, el gobierno de EEUU negó rotundamente su participación en la denominada “Operación Gedeón” en Venezuela. El Consejo de Seguridad Nacional dijo también que si lo hubieran planificado ellos como lo afirmó Maduro, habría sido muy distinto.

“El gobierno de los Estados Unidos no tuvo nada que ver con los recientes acontecimientos alegados en Venezuela. Las afirmaciones en contrario no son creíbles. Si esta hubiera sido una operación planificada por EEUU como lo afirmó Maduro, quien ha sido acusado de cargos de narcotráfico, habría sido abierta, directa y efectiva”, expresó el NSC.

The U.S. Govt had nothing to do with recent events alleged in Venezuela. Claims to the contrary are not credible. If this had been a U.S.-planned operation as claimed by Maduro, who’s been indicted on narco-terrorism charges, it would have been overt, direct & effective. (1 of 2) pic.twitter.com/rWg9Ma9HiR

