Guaidó discutió con el Canciller de Canadá la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó que mantuvo una conversación con el canciller de Canadá, François-Philippe Champagne, sobre la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional “para evitar una catástrofe” en el país.

De igual forma, agradeció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a la comunidad internacional que se mantiene firme con Venezuela.

Por su parte, François-Philippe Champagne aseguró que Canadá siempre estará con el pueblo venezolano en su deseo de restaurar la democracia y los derechos humanos.

Great call with #Venezuela Interim President @jguaido. Canada will always stand with the people of Venezuela in their desire to restore democracy and human rights in their country. pic.twitter.com/E75HDQx3NA

— François-Philippe Champagne (FPC) ?? (@FP_Champagne) May 8, 2020