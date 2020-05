Jordan Goudreau tendría discapacidad total, revela periodista de The New York Times

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La periodista de The New York Times Frances Robles comentó que Jordan Goudreau, un ex Boina Verde y director de la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp, tendría discapacidad total de acuerdo a registro judiciales.

lapatilla.com

“Un amigo de Jordan Goudreau me dijo que sufrió varias lesiones cerebrales traumáticas y que no ha estado del todo bien en los últimos años”, expresó Robles a través de su cuenta de Twitter.

A friend of Jordan Goudreau's told me that he suffered several traumatic brain injuries and has not been quite right for the past few years.

— Frances Robles (@FrancesRobles) May 8, 2020