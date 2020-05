Un preso escapó de una cárcel en EEUU con solo ponerse un tapabocas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el condado de Cook (Illinois, EE.UU.), un prisionero logró escapar de la cárcel al cubrirse la cara con una mascarilla facial y hacerse pasar por otro recluso. El FBI ofreció este jueves una recompensa de 2.000 dólares por información que conduzca a su captura y advrtió que el hombre debe ser considerado como “armado y peligroso”.

Por: Actualidad Rt

El incidente tuvo lugar el pasado sábado y fue en extremo simple: Jahquez Scott, de 21 años, aparentemente le ofreció 1.000 dólares a otro recluso que estaba por ser liberado —Quintin Henderson, de 28 años— a cambio de asumir su identidad y abandonar la prisión en su lugar, recogen los medios locales.

Según las autoridades, la ‘transacción’ se cumplió en un túnel que los prisioneros transitan cuando ingresan o salen de esa instalación carcelaria, y fue incluso captada por una cámara de vigilancia. Henderson fue visto cuando entregaba su información personal a Scott y luego ambos presos intercambiaron sudaderas.

Cuando un oficial correcional llamó a Henderson por los altavoces, Scott dio un paso adelante. Llevaba una máscarilla que cubría sus tatuajes faciales, y firmó los documentos de liberación del otro preso para luego salir tranquilamente de la cárcel. Previamente, la oficina del sheriff del condado de Cook había recibido una orden de un juez federal para proporcionar máscarillas faciales a todos los reclusos, por cualquier motivo que allí estuviesen, debido a la pandemia de coronavirus.

#HappeningNow: #FBI & @CCSOPIO are looking for Jahquez Scott. Scott was allegedly released from Cook Cty Jail using another detainee's info.

Report tips to the FBI (312-421-6700 or https://t.co/iJn2CD2n7u) or @CCSOPIO (773)674-8477. There is a $2000 reward.#WantedWednesday pic.twitter.com/GAEGEkRjC3

— FBI Chicago (@FBIChicago) May 7, 2020