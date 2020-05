Sandy Ulacio García: “Operación Guiso Electoral” en marcha

Posteado en: Opinión

Para muchos el tema de la “Operación Gedeón” tiene tela de sobra para cortar, lo cual es cierto, pero quiero pedirles que le prestemos un poco de atención al panorama electoral que -según palabras de sus propios actores – se avecina, y que podría significar el comienzo del fin para algunas de las partes, me refiero al oficialismo (no lo defino de otra manera porque tiene muchas divisiones y fracturas, pero se mantienen cohesionados en torno al poder) y la oposición, así esté amarrada con papel maché.

A principios de año el discurso se mantenía en una pelea de si debían ir solo las elecciones parlamentarias que tocan en diciembre o si deberían esperar para cumplir con el mantra bandera de la oposición “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Con la llegada de la cuarentena el tema lo apagó Nicolás Maduro cuando el 19 de abril dijo en una entrevista radial lo siguiente: “La elección de la Asamblea Nacional es obligatoria según la Constitución, toca en el año 2020 (…) Sin embargo, a estas alturas yo no sé si habrá elecciones este año porque tenemos esta prioridad, y hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a ‘troche y moche’. Sería una irresponsabilidad”.

Y esto se adecuaba más a una realidad si tomamos en cuenta que en marzo se quemó un galpón perteneciente al Consejo Nacional Electoral y se perdieron -según sus autoridades – 582 computadores pertenecientes al registro civil, 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corriente, 127.000 membranas (boletas listas para desincorporar) y 49.323 sistemas de autenticación integrada (captahuellas).

Pero algo ocurrió. El gobierno anunció de pronto: “Estamos esperando que se creen las mejores condiciones para flexibilizar la cuarentena nacional, que se cumple en un 85 %, para proceder a reiniciar los procesos para designar a los rectores del CNE”.

Poco después los factores de oposición lanzan un comunicado cuya primera lectura muestra que “no promueven ni financian guerrillas, focos de violencia ni grupos paramilitares”, pero que además indica que “la propuesta de las fuerzas democráticas es pública y por todos ya conocida: una salida política que incluya a todos los sectores del país”, pero, por si quedaban dudas, concluye “las fuerzas democráticas han señalado una y otra vez que tienen como fin recuperar la soberanía popular para que los venezolanos libremente, a través del voto, decidan…”

Mi lectura es que se mantienen las conversaciones entre ambos bandos. Que la llamada “Operación Gedeón” le dio un poco de respiro al oficialismo para poder apretar algunos acuerdos y ganar terreno perdido -como por ejemplo que Maduro se mantenga en el poder hasta las elecciones- y asegurar permanencia de sus más fieles en espacios de poder en un eventual Gobierno de Emergencia.

Lo cierto es que las elecciones van y ya el CNE ordenó la compra de 25.000 máquinas electorales y solo espera que lleguen al país. Faltan por adquirir una cantidad similar pero no tienen aun los recursos. Les diré que reponer la totalidad de estas máquinas ronda los 40 millones de dólares, sin sobreprecio. ¿Estará la sociedad civil ganada a ir a un proceso electoral?

El Fiscal… De manera expedita el Fiscal en ejercicio Tarek William Saab detalló que serán presentados en los tribunales correspondiente “y como lo hace cualquier país donde se respete el Estado de Derecho…los 31 detenidos por la Operación Gedeón”. Rápida función la ejercida por los fiscales 74 y 75 con competencia nacional. Pero le pregunto al ciudadano Fiscal ¿Ya designó a quiénes investigarán los 47 muertos y 90 heridos del motín en la cárcel de Guanare? ¿Qué fiscales investigarán la dotación de armas de guerra a grupos como La Piedrita, Alexis Vive o la banda del Wilexis, entre otros? O es que los venezolanos debemos quedarnos con las versiones de Iris Varela que “Es totalmente falso que protestaban por alimentos. En las cárceles no hay protestas por alimentos, ha habido en meses pasados situaciones aisladas, pero en estos días no. Hay una mano peluda conectada con sectores fascistas” y la de Néstor Reverol “iniciamos una operación policial de seguridad ciudadana en la parroquia #Petare en el estado Miranda, tras la búsqueda de las bandas de delincuencia organizada que pretenden alterar el orden interno y la tranquilidad de nuestro pueblo”. ¿Ordenará a sus fiscales Investigar a personeros del gobierno que se fotografían con individuos solicitados como Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, quien lo hace con armas a plena vista? Sus acciones tienen la palabra señor Fiscal.

Mucho negocio… “Cero impunidad y bienvenidas todas las denuncias que sean para actuar de inmediato”, lo dijo el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) 33, Carlos Pérez Ampueda, luego de capturar a militares implicados en el contrabando de combustible. En el Zulia basta llegar a cualquier estación de servicio para ver a uniformados ser tratados como preferenciales antes que personal de salud o enfermos renales -solo por nombrar dos – en vehículos personales y casi todos con alta capacidad en sus tanques, o estableciendo tarifas en divisas -aceptan de todo, menos Petros- para surtir sin necesidad de salvoconducto. Ojo Gobernador, no es solo en la bomba de El Palotal.

Bajan la presión… La flexibilización de horarios por parte de la Gobernación del Zulia para establecimientos de todo tipo en plena cuarentena me dice que es “porque la gente se está muriendo de hambre y no hay cajas Clap a la vista”. Me extraña la afirmación si tomamos en cuenta que según Omar Prieto llegaron en febrero “más de seis mil toneladas de alimentos, con 414 contenedores y un total de cajas Clap recibidas de 417.024 que llegaron en este buque proveniente de Vargas y vía terrestre llegarán 400 mil cajas más”; luego informó en marzo el arribo en el buque Manuel Gual de “220 contenedores: 115 son de cajas Clap mientras que los 105 restantes son de harina, pasta, lentejas, leche y atún que serán distribuidos a través de los Clap”; y finalmente en abril César Molina, subsecretario de Gobierno del Zulia, explicó que un cargamento de 322 contenedores llegó al Puerto de Maracaibo a través del buque Manuel Gual. “La cantidad de alimentos equivale a 325 mil 900 bolsas Clap”. Por cierto, qué pasó con la producción y dónde puedo adquirir los productos “Zulia mía”.

Gedeón… Este nombre me resonó en la cabeza cuando lo escuché. Recordé haber leído ese nombre en la Biblia y lo busqué. Lo conseguí en Jueces en los capítulos 6 y 7. Eran 300 hombres salvando a una nación. Los mejores guerreros, los de fe inquebrantable en lo posible ante y con la ayuda de Dios. Lo de Venezuela tiene mucho de fe, aunque no creo que hayan sido los mejores hombres y mujeres, sí estoy convencido que eran los que tuvieron las fuerzas para arriesgar hasta su vida. Hablan de pagos de hasta 220 millones de dólares, pero empresas o mini ejércitos habían ofrecido con anterioridad una intervención militar por solo 40 millones de dólares. Sea cual sea la hipótesis que se quiera manejar el resultado es el mismo, no se logró el objetivo, el gobierno consiguió ejecutar de manera extrajudicial a quienes atrapó en esta empresa y le dio carta blanca para arreciar en sus persecuciones políticas. Pero vuelvo a la historia, eran 300, cuántos han capturado. Si no pueden con Guaidó alguien tiene que pagar.

Sin rumbo… Así noto a la oposición venezolana. No hay voceros y mucho menos líneas discursivas. Quienes deberían llevar la batuta ante la grave crisis que azota a los venezolanos se muestran desconectados de la realidad, parecen disfrutar de un momento de relax en la pandemia, sin la molestia de tener que salir a patear barrios. A ellos no les falta comida, luz o agua porque tienen el dinero para adquirir estos “lujos” negados a la mayoría. Lo más delicado es que hasta el propio Guaidó luce desconectado de su entorno cercano. Espero que no sea por mal asesoramiento que se de este fenómeno porque la gente puede perder la fe, la esperanza y hasta las ganas de apoyarlos.

Invitación… La que recibo por parte de los trabajadores del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) para conocer lo que están viviendo. “Ya nadie quiere venir a trabajar porque aparte del sueldo miserable uno arriesga la vida y lo que recibe son insultos y amenazas por parte de los cubanos y ahora los iraníes, y con las mujeres es peor porque les arrecha que sepan más que ellos y las ven como esclavas”. Lo cierto es que la explosión que hubo en la refinería Cardón y donde resultaron heridos cuatro trabajadores, mientras “ejecutaban un trabajo en la unidad de Flexicoquer y durante el desmontaje de una válvula de pase a horno por obstrucción se impregnaron de hidrocarburo pesado de alta temperatura que causó las quemaduras”, no es más que la demostración que el personal no cuenta con las herramientas de trabajo necesarias y que las piezas que traen desde Irán no son todas las que se necesitan para poner en funcionamiento el CRP.

Llamado… El descontento no es solo contra el gobierno por parte de los trabajadores del sector petrolero, más de 70 despedidos por haber aceptado ser parte del plan de reconstrucción de PDVSA junto al presidente (e) Juan Guaidó, manifiestan su decepción porque un año después sienten que han sido “olvidados y tenemos que vivir en la pobreza extrema junto a nuestras familias esperando tener respuesta del presidente Guaidó”.

PJ… Se quiere salvar de la cacería que se aproxima por los hechos de Macuto y Chuao y solicitó “destituir inmediatamente a los funcionarios que en nombre de la Presidencia (e) de la República se vincularon con estos actores de grupos ilegales”. A este grupo político lo señalan de estar saboteando constantemente las conversaciones a lo interno. No confío en quienes juegan adelantado vendiendo a sus aliados.

Storey… A pesar de los “enfrentamientos y desacuerdos” visibles entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Donald Trump anunció que James Storey será su nuevo embajador en el país latinoamericano. Hasta ahora despachaba como encargado de negocios desde Bogotá en la embajada virtual. No es seguro que Maduro le acepte las credenciales toda vez que lo acusa de “los últimos ataques terroristas contra mi persona”. Pero los americanos no dan puntada sin dedal, recuerden que los señalamientos del norte tienen que ver con un narco Estado y Storey viene de ocupar el cargo de director de la unidad internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley para el Hemisferio Oeste y Colombia. Ya están acondicionando los espacios de la embajada en Caracas. Aunque me dicen que ya hay unos huéspedes especiales en dichas instalaciones que no tienen nada que ver con ciudadanos de esa nacionalidad.

Tun tun… Así llaman a la operación que toca a la puerta de los venezolanos que piensan distinto a quienes ejercen el poder y el control en Venezuela. Ahora es hasta a quienes manifiestan en sus redes sociales su opinión personal sobre cualquier situación y más si va acompañada de fotos o videos que muestren hechos de corrupción o que comprometan intereses de civiles o militares. Pero quiero dejar claro que la única operación tun tun que se siente en toda Venezuela es la que hace la falta de comida, de electricidad, de agua, de gas doméstico, esa ni siquiera toca, llega, pasa y se instala. Como todo buen anfitrión uno deja que el invitado se quede, hasta que ya es imposible aguantar.

Movilidad… En Maracaibo se intentó levantar la restricción al transporte público y a otras actividades industriales y comerciales pero la medida municipal no contó con el apoyo de Caracas. Es decir, sigue la guerra de la plaza Bolívar. Por otro lado, continua un servicio de transporte paralizado o minimizado, expuesto a surtirse de combustible en el mercado negro. Un pasaje ya oscila entre los 50 mil bolívares y los 150 mil Bs, dependiendo la ruta. De dónde saca un ciudadano el efectivo con los bancos cerrados y los cajeros automáticos sin funcionar desde hace años. El único que sale beneficiado es el mercado cambiario paralelo, ese que funciona a cielo abierto en el casco central de la ciudad y que muestra grandes cantidades de efectivo en diferentes denominaciones, será que son parte de las llamadas “lavadoras” de negocios como el narcotráfico. Les dejo mi inquietud a quienes le compete dar respuestas.

“Nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo”… ¡Hasta el próximo baile!

Sandy Ulacio García