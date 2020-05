Detenidos por “Operación Gedeón” llevaban… ¿preservativos y una pistola de Airsoft? (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Según imágenes ofrecidas por el régimen chavista de Nicolás Maduro, y evaluadas por la cuenta en Twitter Conflicts News Worldwide (CNW), entre el material incautado a los detenidos por la “Operación Gedeón” se encontraban objetos tan fuera de contexto como preservativos y una pistola inofensiva de Airsoft.

“¿Hay 7 condones entre los capturados?”, cuestionó CNW en un tuit. “Esta es solo una de las cosas muy extrañas encontradas”, puntualizó.

“Otra cosa extraña es esta pistola de airsoft que fue parte de las capturas de dos ‘miembros de Gedeon’. No tiene ningún sentido”, agregó CNW.

El Airsoft es una actividad que busca emular operaciones con armas reales usada tanto para entrenamientos formales, como para jugadores que se divierten con tales dramatizaciones. Las municiones son inofensivas y las pistolas están adaptadas exclusivamente para el uso deportivo.

El material incautado a los miembros de dicha operación en Macuto contenía tortillas de trigo y una factura odontológica del año 2014. Son solo algunas de las incongruencias alrededor del caso condenado una y otra vez por el régimen de Maduro.

