La vida amorosa secreta de los solteros más codiciados de Hollywood

Muchas celebridades disfrutan de las ventajas de estar solos y sin compromisos. Tienen fama, millones en el banco y, algunos, varios divorcios en su haber. Por ello, son muchos los artistas que hoy eligen el perfil bajo al momento de la conquista. Desde los felizmente separados (o no tanto) hasta aquellos crónicamente desafortunados en el amor, los solteros famosos están haciendo su propio camino en sus vidas amorosas bajo sus propias reglas, y lejos de las cámaras y del público.

Por Infobae

Si bien algunas de estas caras conocidas pueden estar en relaciones que hasta ahora han pasado desapercibidas por los paparazzi, otras están abrazando completamente la vida en solitario. De Brad Pitt y sus ex esposas, Angelina Jolie y Jennifer Aniston, hasta Tom Cruise, poco o nada se sabe sobre con quiénes pasan sus días en estos días de confinamiento. En el pasado exhibieron sus parejas en la alfombra roja, pero hoy eligen ocultárselo a todos.

Brad Pitt

Después de su divorcio de Angelina Jolie que finalizó a principios de 2019 tras varios de una cruda batalla judicial, Pitt ha estado legalmente soltero desde entonces y parece que está centrándose en su carrera como actor. En su mejor momento profesional y con un Oscar en su haber, el intérprete de 56 años elige no mostrarse con nadie en los eventos de alto perfil en Hollywood. No obstante, Pitt podría no estar tan solo como hace creer a la prensa si no intentando tener una relación bajo perfil y lejos de los flashes de los paparazzi. Desde noviembre del año pasado al actor de Oklahoma se lo ve acompañado de la joven actriz Alia Shawkat. A pesar de que intenten llevar con total discreción sus citas, alguna fotografía de sus encuentros terminan en las redes sociales. El nuevo amor de la estrella comparte profesión con él, pero Shawkat no es una artista de nombre conocido a nivel mundial como anteriores parejas de Brad como Jolie o Jennifer Aniston. Ella tiene 31 años y se dedica al cine independiente, donde está considerada por muchos como un referente. Cuando no actúa es amante de la pintura, al igual que el actor, y del jazz. También, es conocida por su trabajo en la comedia “Arrested Development”.

En estos tiempos de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, Pitt pasa sus días en su mansión en Los Feliz, California, y recibe la visita diaria de Shawkat, que fue fotografiada saliendo de la residencia de la estrella la semana pasada.

Alia vive a solo 10 minutos de distancia del ícono de Hollywood. Se ha afirmado que ella inspira su trabajo en la pintura y que “ha estado a su lado en su estudio de arte, ayudándolo con proyectos”. Se conocieron en 2019 a través de amigos en común.

Pitt bromeó acerca de estar soltero desde que se separó de Jolie en 2016, incluso dijo que ganar premios era bueno para su perfil de Tinder. Al parecer, todo se trató de una gran actuación para despistar a los medios y vivir este romance en privado.

Charlize Theron

Charlize Theron, quien ha estado en varias relaciones serias, ha estado soltera por años. La actriz sudafricana, madre de dos niños adoptados, le dijo a la revista Glamour en octubre de 2019 que nunca tuvo deseos casarse y cumplir con los mandatos sociales. “He estado soltera durante 10 años. Estoy sorprendentemente disponible”, expresó la intérprete de “Mad Max: Furia en el camino” (2015) y ganadora del Oscar por “Monster” (2004). No obstante, reconoce que desea encontrar un compañero pero que no es una tarea nada fácil. Incluso, anteriormente ya había comentado los hombres le tienen miedo ya que “hay que ser valiente para sentarse delante de mí”. Parte de su personalidad también se revela con sus palabras, ya que al hablar de una década sin pareja elimina inmediatamente de sus registros a Sean Penn, de quien se separó en el año 2015.

Anteriormente, tuvo una relación con los intérpretes Alexander Skarsgård y Stuart Townsend. En 2018, de hecho, fue vinculada sentimentalmente a Brad Pitt, después de que compartieran la producción de un comercial, pero fue desmentido por la actriz.

Jon Hamm

Jon Hamm nunca se ha casado, aunque tuvo una relación de casi 20 años con la actriz Jennifer Westfeldt, que finalizó en 2015 y con quien no tuvo hijos. Si bien la ruptura fue en buenos términos, el recordado Don Draper de “Mad Men” no se ha mostrado muy satisfecho con su nuevo estado civil, al punto de confesarle a la revista InStyle en el año 2017: “Después de estar en pareja durante tanto tiempo, volver a estar solo no es nada fácil. En este tiempo descubrí que en realidad, la soltería apesta”, sentenció.

Desde entonces, uno de los sex symbol indiscutidos de Hollywood no volvió a mostrarse con un nuevo amor. En el último tiempo existen rumores de que estaría saliendo con una ex novia de su amigo, Ben Affleck. Se trataría de Lindsay Shookus, la exitosa productora del programa Saturday Night Live (SNL). Hamm, de 48 años, y Shookus, de 39, fueron fotografiados pasando tiempo juntos de Nueva York, pero por el momento no es nada oficial.

Jennifer Aniston

Después de que su matrimonio con el actor Justin Theroux se terminara en 2017 tras dos años de casados, Jennifer Aniston se mantuvo soltera y en una aparición televisiva en octubre de 2019 dijo que “no está saliendo con nadie y que tampoco estaba con ganas”. Pese a las deseos de los fanáticos de la actriz para que vuelva a los brazos de Brad Pitt, la estrella pasó la página. Tanto la actriz como Pitt afirman que son “buenos amigos” y nada más. Aniston es conocida por ser cercana de sus antiguas parejas. En Instagram, por ejemplo, sigue y comenta en las publicaciones de Theroux y del músico John Mayer, con quien salió en 2008.

Pareja oficial no tiene, o al menos eso dice ella, pero a principios de este año se filtraron fotos de la actriz muy bien acompañada. Fue retratada pasando unos días de relax en las playas de Tulum, México, junto al director de cine Will Speck, de 50, con quien ya había sido vista en otras oportunidades. Aniston y Speck se conocieron en “Office Christmas Party”, una comedia que fue un rotundo fracaso en el cine.<

Milo Ventimiglia

El actor de “This Is Us”, Milo Ventimiglia, unca se ha casado, aunque ha tenido varias relaciones de alto perfil con Alexis Bledel, protagonista de “Gilmore Girls”, y Hayden Panettiere, conocida por su trabajo en la serie “Heroes”. Ventimiglia, de 43 años, elige ir solo u acompañado por su madre cuando asiste a alguna premiación de Hollywood. En sus redes sociales no hay señales de que esté en pareja, sin embargo, unas últimas fotos de él en Los Ángeles dejarían dudas sobre su aparente soltería. Fue capturado en plena cita con Diane Guerrero, 33 años, una de las actrices de “Orange Is The New Black”. Antes de Guerrero, estuvo saliendo con Kelly Egarian, la coordinadora de marketing de la diseñadora Stella McCartney. La pareja hizo su primera aparición pública en los Emmys 2017, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja. “Nunca lo vuelvas a hacer”, fue su respuesta sobre lo que aprendió con relacionarse amorosamente con compañeras de trabajo.

Angelina Jolie

Jolie ha estado soltera desde que se separó de Brad Pitt en 2016. Hasta el momento a ambos se los ha asociado con otras personas. Sin embargo, ellos nunca lo han hecho oficial. La separación entre las dos megaestrellas de Hollywood fue todo menos amistosa. De entrada se dijo que la gota que derramó el vaso fue un fuerte altercado de Brad con uno de sus hijos durante un vuelo privado. Después se dijo que la adicción de Brad al alcohol habría sido un detonante en su ruptura y el equipo legal de Angelina llegó a afirmar que Pitt no cumplía con sus obligaciones monetarias en la manutención de los seis niños. Brad no se quedó callado y aseguró que había pagado los gastos de sus hijos y además le prestó dinero a su ex para que comprara la mansión donde actualmente viven en Los Ángeles. La actriz ha reconocido que este tiempo no ha sido fácil para ella: “Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, eso saca toda la fuerza que tengo y me recuerda que puedo ser fuerte”.

El año pasado, de acuerdo con diversas fuente en Hollywood, comenzaron a circular rumores de que Jolie y Colin Farrell estaban en una relación. Se dijo que durante la premiere de la película “Dumbo” en Los Ángeles, la actriz acudió al evento acompañada de sus cuatro hijos menores para apoyar al actor que interpretaba a Holt Farrier en la película dirigida por Tim Burton. Pero nunca se confirmó si en verdad existió algo entre ellos.

La ganadora del Oscar, de 44 años, ha reconocido que la soltería no es un estado que ella eligió. “No hay nada que me guste. No es algo que quería”, señaló Jolie, quien subrayó que no hay ningún lado positivo en estar sin pareja, sino todo lo contrario. “Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma”.

Bradley Cooper

Bradley Cooper se casó con Jennifer Espositio en 2006, y cinco meses después se divorciaron. En alguna ocasión, la actriz declaró que Cooper “era arrogante y un maestro de la manipulación”. Sobre su separación, dijo que “fue abrupta y cruel, con la insensibilidad que esperaba de él”. El también director tiene un hija de tres años con la top model rusa Irina Shayk, de quien se separó en junio de 2019 en medios de rumores de un posible romance del actor con Lady Gaga, con quien coprotagonizó “A Star ir born”. Actualmente está soltero y los paparazzi aún no consiguieron ninguna foto de la estrella en compañía de alguna misteriosa mujer. Las únicas imágenes que hay hasta el momento son las del intérprete de 45 años disfrutando de su papel como padre de su primogénita Lea de Seine.

Tom Cruise

Tom Cruise contrajo matrimonio con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, y de las tres se divorció. Los fanáticos se encuentran cautivados por la vida personal del artista. A diferencia de las celebridades de hoy en día que exponen cada detalle de su vida en las redes sociales, Cruise es extremadamente celoso de su intimidad, especialmente después de su divorcio de la actriz Katie Holmes en el 2012. Desde que se separó de la madre de su hija Suri, con quien no tiene contacto desde hace años, al actor no se le volvió a conocer ninguna pareja oficial en la alfombra roja. No asiste a la premiaciones de Hollywood y a los estrenos de sus películas acude solo, pese a que tiene dos hijos más, fruto de su matrimonio con Nicole Kidman. El protagonista de “Misión Imposible” de 57 años también tuvo sonados romances con la española Penélope Cruz y la colombiana Sofía Vergara. Diversos medios estadounidenses afirman que su permanente estado de soltería se debe al deseo del actor de mantenerse comprometido con la Cienciología.

Selena Gomez

Selena Gomez está soltera por elección y sin apuro. El mes pasado, la cantante lanzó su sencillo “Boyfriend” y contó lo especial que es para ella esa canción y su significado. “Boyfriend es un tema alegre sobre caer y volver a levantarse una y otra vez en el amor, pero también sabiendo que no necesitas a nadie más que a ti mismo para ser feliz”. También aprovechó para aclarar que el nuevo material no tiene relación con nadie en especial y que, por el contrario, habla de amarse a uno mismo: “Quiero dejar en claro que un novio no está cerca de mi lista de prioridades”.

La cantante tuvo varios romances públicos (The Weeknd, Zedd, Nick Jonas) pero sin dudas su historia de amor con Justin Bieber fue el más fuerte para la artista, de 27 años. Comenzaron a salir en 2011 y separaron definitivamente en marzo de 2018. En una reciente entrevista, Gomez confesó que sufrió abuso emocional por parte de su ex pareja. “Siento que fui víctima de ciertos abusos”, sentenció. Hace unos días, Gomez fue relacionada sentimentalmente con el actor de moda, Timothée Chalamet, a quien conoció durante el rodaje de la última película de Woody Allen, “Un día lluvioso en Nueva York”, en 2019. Chalamet está recién separado de Lily-Rose Depp, la hija actriz de Johnny Depp y la ex modelo Vanessa Paradis.