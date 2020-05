¡No fue solo una! AZ “La élite” se confesó en ‘Salí con tus amigas’ 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Su primer sencillo, ‘Las cosas cambiaron’, es la punta de lanza de su carrera musical; la cuál le ha dado muchas satisfacciones en poco tiempo. Es que este single, de AZ “La élite” es el debut de la semana de la cartelera Record Report; específicamente en el puesto 10, algo bien importante y representativo para un artista nuevo.

Sin embargo, las buenas noticias no terminan aquí; pues a una semana del estreno para redes sociales del tema ‘Salí con tus amigas’, el novel intérprete celebra por partida doble pues el material audiovisual cuenta con más de 248 mil visualizaciones en Youtube.

El tema ha logrado calar muy bien en el gusto del público, ya que muchas personas se han sentido identificadas tanto con su particular sonido como con su letra. Además, es en colaboración con Tony G. “Nos conocimos a través de un amigo de Anzoátegui. Recuerdo que llegué a su estudio, yo venía con la pinta del trabajo y él se me quedó viendo como si yo no fuese cantante”, comentó AZ entre risas. “Seguimos hablando y le dije: ‘Tengo este tema’ y le gustó. Así nació ‘Salí con tus amigas’. Habla de algo que le puede pasar a cualquiera, pero de manera jocosa, porque no es común que un hombre le confiese a su pareja que salió con sus amigas y, de paso, no se arrepiente. Tony aportó su flow ragga particular de él y le dio ese toque que complementa la canción”, agregó.

Sin duda, ha sido un buen comienzo el que ha tenido Andrés Zurita -su nombre de pila-; pues lleva mucho tiempo preparándose para este momento, ya que su objetivo principal es ofrecer una propuesta totalmente diferente respaldada por su casa productora, la cual se encarga de cuidar cada de producción musical y visual con un equipo de lujo. Es por ello que las expectativas están a flor de piel.

“Lo que escribo es real y las experiencias me permiten crear diversas historias. Siempre supe que mi carrera tendría un impacto importante; por eso me esforcé en sacar ‘Salí con tus amigas’ pese a todo lo que jugó en contra. Creo que me van a recordar muchísimo por este tema, así que espero que la gente se lo siga disfrutando como hasta ahora lo han hecho. Estoy más que agradecido y contento con todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo y de manera natural”, finalizó el artista.