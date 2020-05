Kozak evidencia el descaro de Irán y el régimen de Maduro para enriquecerse 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, se sigue pronunciando sobre los planes de Irán en el país con la ayuda del régimen de Nicolás Maduro.

El funcionario americano destacó que estos dos países actúan para enriquecerse a sí mismos.

“No es sorpresa ver Venezuela y Iran utilizar los activos de su nación para promover las actividades ilegales de sus propios regímenes. Ambos actúan para enriquecerse a sí mismos en lugar de mantener a sus ciudadanos”, destacó.

It's no surprise to see #Venezuela and #Iran use their nation’s assets to further the illegal activities of their own regimes.

Both act to enrich themselves rather than provide for their citizens. https://t.co/6FFx0FraVY

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) May 12, 2020