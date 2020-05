Así luce hoy en día Beatriz Valdés a sus 57 años de edad

View this post on Instagram

Y ahí estoy yo…detracito de él, sabiéndolo cerca e imaginándolo desde lejos…porque ya no puedo vigilarlo como antes…ahora él anda a su aire…y su edad no admite miradas maternas, anacrónicas e imprudentes….y la verdad, ya estoy muy vieja para regaños tipo: “¡Mamá…!” . Y yo: 🤐 detenida en el recuerdo del pequeño que fue y sigue siendo para mi, o en mi empeño inevitable de estar ahí para él “paloquesea”, porque este empleo de vigilante no se acabará nunca… Con todo y eso…somos ingenuas las madres porque nunca calculamos el momento en que la vida real aterriza un buen día en nuestras narices y el cachorro se levanta en armas. (Claro que sin declarar la guerra, eso no se parece a él, al mío…) pero de haberlo hecho, habría sido más fácil, digo yo…un par de gritos bien altos, un “que tú…que yo…que esto y que lo otro”…y a botar el sofá… pero no…”demasiado pacífico este niño nuestro”…diría mi madre, demasiado íntegro y sabio, digo yo… así que sólo bastó una mirada, una semi-sonrisa y alguna excusa inútil para amortiguar la frase nunca dicha:“ha llegado el momento, mamá..” …y en ese caso, el silencio fue suficiente… Y allá va ahora, con esa vida tan suya y un calendario personal que no tiene GPS y ahora vuela de la misma manera que volé yo cuando sentí que era muy mía la vida mía. Y así me veo ahora, buscando la rendija para asomarme a su tiempo, siempre a destiempo o a contratiempo…pero asomándome, mientras pueda, despacito, como lo debe haber hecho él, pequeñito, a hurtadillas y de mi mano, imaginando el día que habría de soltarse y volar…a su aire. Eso es,también, ser mamá: saludar, despedir y esperar… @mrodval #diadelamadre #loshijos #amoreterno