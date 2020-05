En FOTOS: Cuatro destructores de EEUU en formación mientras realizan operaciones en el Caribe

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuatro destructores de la fuerza militar de los Estados Unidos decidieron marchar en formación junto a un avión Poseidón mientras realizan operaciones de seguridad marítima en el Caribe.

La información fue compartida por la cuenta en Twitter de las Fuerzas Navales de EEUU, detallando que se tratarían de los buques, USS Detroit de la Armada, el USS Lassen, destructor de misiles guiados de la Armada; de igual forma el USS Preble y el USS Farragut, ambos de la Marina.

De igual forma, detallaron que entre las operaciones en la zona del caribe contra el tráfico ilícito de drogas, también participa un avión Poseidón, P-8A de la Marina, este avión por lo general realizara vuelos de reconocimientos de acuerdo a lo publicado por actualidad aeroespacial.

El pasado 11 de mayo el USS Detroit (LCS-7) zarpó con destino cercano a las costas de Venezuela con el objetivo de fortalecer operaciones antinarcóticos en Latinoamerica.

All in ??#USSDetroit travels in formation with #USSLassen, #USSPreble, #USSFarragut and a P-8A aircraft assigned to VP-26 while conducting maritime security operations in the Caribbean. The forces are deployed to the @Southcom AOR. #forcetobereckonedwith #EnduringPromise pic.twitter.com/gDDpexPlF7

— USNAVSO_4THFLT (@NAVSOUS4THFLT) May 13, 2020