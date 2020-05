Famosa actriz porno entró a quirófano para revertir una cirugía (CAPTURA)

View this post on Instagram

Sigo en recuperación en casa, pero avanzando muy feliz. ❤️❤️❤️ Me perdono por el daño que me hice y espero tener siempre la claridad y el amor propio necesario para no volver a caer en estas tonterías. Y me disculpo si fui una "influencia" para que otros hicieran algo así. Lo lamento. Estaba insegura, me dejé llevar. Lo siento de corazón. Publico esto no por obtener aprobación. No necesito que me digan si eran bonitos o feos. Publico esto por las mujeres que han creído en mí, porque esto iba en contra de mi esencia de amarnos al natural. ❤️