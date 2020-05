Según los expertos, las crecientes promesas sobre las vacunas Covid-19 están alimentando falsas expectativas

Los esfuerzos para prevenir la infección por Covid-19 están avanzando rápidamente a través del desarrollo a velocidades nunca antes vistas. Pero las promesas crecientes de que algunas vacunas pueden estar disponibles para uso de emergencia tan pronto llegue otoño están alimentando expectativas que son simplemente poco realistas, advierten los expertos.

Por Helen Branswell / Stat News

Incluso si las etapas del desarrollo de la vacuna pudieran comprimirse y los suministros pudieran fabricarse y desplegarse rápidamente, podrían pasar muchos más meses para que la mayoría de los estadounidenses pudieran tranquilizarse. Y en muchos países de todo el mundo, la espera podría ser mucho más larga, perpetuando el riesgo mundial que representa el nuevo coronavirus en los próximos años.

Esa realidad se ve oscurecida por los informes de que algunos de los primeros candidatos a la vacuna, incluida una de la compañía de biotecnología Moderna y otra de la Universidad de Oxford, en cuestión de meses pueden tener evidencia suficiente para ser administrados en casos de emergencia.

Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, está preocupado de que las personas no se estén preparando para la posibilidad de una ola de infecciones de otoño, que algunos expertos temen que sea más grande de lo que hemos visto hasta ahora. porque esperan que haya una vacuna disponible.

“De hecho, he escuchado a expertos en educación superior decir: ‘Bueno, ya sabes, estamos contando con la vacuna tal vez para septiembre porque seguimos escuchando sobre eso’. Y, por supuesto, en su opinión, están equiparando [eso significa] que los colegios y universidades tendrán la vacuna ”, dijo a STAT.

Truth: NIAID director Tony Fauci tells Senate HELP committee that universities & schools cannot bank on having #Covid19 vaccines for students in time for schools that want to reopen in the fall.

Time to be realistic about vaccine. My story from last wk. https://t.co/kuSVK5S0eL

— Helen Branswell (@HelenBranswell) May 12, 2020