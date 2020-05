Katy Perry se desahogó y contó que en la recta final de su embarazo sufre de depresión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Justo cuando se debe cumplir con una cuarentena, debido a la crisis pandemica del coronavirus, la estrella del pop Katy Perry y su prometido Orlando Bloom, esperan a su primer bebé.

Sin embargo, el proceso de gestación no ha sido del todo bueno. La intérprete usó su cuenta de Twitter para revelar parte de lo que ha estado viviendo durante los últimos días.

“A veces no sé qué es peor tratar de evitar el virus o las olas de depresión que vienen con esta nueva norma”, tuiteó.

Tan pronto como confesó sobre su lucha, obtuvo un gran apoyo de sus fanáticos, instándola a mantenerse fuerte: “Te queremos tanto. Estamos juntos en esto “; “Tu música es lo único que me ayuda a superarla”; “Solo recuerda que la pequeña luz de tu vida pronto estará en tus brazos”.

La cantante siempre ha hablado bastante sobre sus problemas de salud mental. En una entrevista anterior con Vogue India, contó; “en el pasado, pude superarlo, pero otra vez sucedió algo que me hizo caer por muchos tramos de escaleras. Realmente tuve que emprender un viaje de salud mental“.

sometimes i don’t know what’s worse trying to avoid the virus or the waves of depression that come with this new norm

— KATY PERRY (@katyperry) May 12, 2020