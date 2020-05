¡Ya está listo! El papá de Meghan Markle está decidiendo a quién venderle un documental con material nunca antes visto de su hija 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

¡Oootraaa veeez! El señor Thomas Markle estaría actuando en contra de la voluntad de su hija, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry; y es que anunció que ya está listo un documental con fotos y videos de la exactriz que, nunca han salido a la luz pública.

Según los informes, el documental de 90 minutos ha provocado una guerra de ofertas y se dice que contiene cinco videos caseros de Meghan que nunca se han emitido. “Las conversaciones están en curso con las principales redes de los Estados Unidos. Una vez que se haga un trato, la película podría mostrarse en unos días”, dijo una fuente al Daily Mail.

Con información de El Farandi

En el mismo material, el hombre revela lo que sintió en el momento de su nacimiento; “cuando ella nació, no podría haber sido más feliz. Me la entregaron, vi su rostro, sus pequeños dedos envueltos alrededor de mis dedos y eso fue todo, estaba enamorado. Solo sabía que iba a ser especial. Fui loco por esa niña. Era simplemente hermosa y simplemente no podía menospreciarla“.

Además, Thomas considera que su hija tiene una deuda con él; desde su boda con el príncipe Harry ellos no han hablado. “En este punto, me deben. La realeza me debe. Harry me debe, Meghan me debe. Por lo que he pasado debería ser recompensado. Mi hija me dijo que cuando llegara a la vejez me cuidaría. Ahora estoy aquí, es hora de cuidar a papá”.

Temas referentes a dinero también saldrán a flote. “Estoy harto de las mentiras. Estoy harto de ser vilipendiado y excluido de sus vidas. Siempre mantuve mis responsabilidades como padre. Los comentarios de Meghan sobre pagar la universidad son ofensivos para mí”, agregó.

“No quiero nada de Meghan o Harry, pero no me voy a callar hasta que se sepa toda la verdad. Seguiré contradiciendo todo lo que se diga sobre mí que no sea cierto”. El director de iluminación retirado añadió: “Ya no tiene 12 años, no tiene derecho a ser tan sensible”.

La noticia del documental llega después de que Thomas criticara al duque y a la duquesa de Sussex por renunciar como miembros de la realeza.