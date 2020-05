Captan la presencia de un espíritu en el Hospital Central de Maracay (FOTOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Venezuela siempre se ha caracterizado por ser una nación creyente en los cuentos de camino, apariciones, espíritus y fantasmas. De hecho, Los relatos folclóricos del Silbón, la Sayona, el carretón y demás leyendas urbanas , son consideradas por algunos ciudadanos como verdaderas historias, sin embargo, en plena época digital, estos tipos de relatos pierden su autenticidad por la falta de pruebas de videos o fotografías. Aunque con lo que sucedió recientemente en Aragua, podría decirse “de que vuelan vuelan”.

Con información de El Farandi

Recientemente, en Maracay un nueva historia de ultratumba ha tomado fuerza en las redes sociales y es que gracias a la audacia de una joven enfermera se logró captar la presencia de un espíritu del más allá. Según relató la cuenta de Instagram @MaracayInforma, una trabajadora del Hospital Central de Maracay tuvo un encuentro paranormal con un espíritu que deambulada por los pasillos del recinto hospitalario que fue inaugurado en 1973.

El incidente fantasmagórico sucedió a las dos de la madrugada cuando la matrona estaba cumpliendo su guardia nocturna.

Hospital central de Maracay. 2:00 am

“En la madrugada del 13/05 subí a piso 4, a realizar un procedimiento médico. Bajé un poco tarde quizás eran mas de las 2 de la madrugada, no esperé el ascensor, bajé por las escaleras, Caminaba por piso negro (asi le dicen a la parte de planta baja) y en el pasillo me pasó por un lado una persona, realmente no logré ver su rostro, estaba tan cansada que no detallé todo muy bien, pero si noté que estaba descalzo y tenia una bata quirúrgica, me pareció extraño, en ese momento caigo en cuenta que no era algo normal, pasillo solo, no había ni un alma, solo estaba yo. Me paré y le dije “¡EPA, EPA! ¡HEY!” un par de veces y no reaccionó no me miró, se quedó quieto por un par de minutos quizás.”

La enfermera un poco atemorizada logró tomar fotografías a al supuesto fantasma y a través de la cuenta de Instagram anteriormente mencionada, logró mostrarle a todos al atemorizante espíritu.