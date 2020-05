EN VIDEO: Avistan en los cielos de Brasil esferas brillantes que dejan perplejos a los internautas

Una serie de esferas brillantes aparecieron la noche de este miércoles en el cielo de Brasil. En redes sociales han circulado varios videos al respecto, mientras los internautas especulan sobre la posibilidad de que se trate de ovnis.

Por: RT

Usuarios de Twitter reportaron que el extraño fenómeno fue visto en la ciudad de Mage, ubicada en las afueras del estado de Río de Janeiro. “Hay informes de que algo cayó allí en un lago, pero no parece ser un satélite”, escribió el actor brasileño Andre Di Mauro, tras compartir las imágenes.

Hey @elonmusk another image supposedly taken in the same region in Magé (Rio de Janeiro) and there are reports that something fell over there in a lake … But it doesn't seem to be a satellite… #Ovnis #ovnis2020 #ovni #Mage #ufo2020 #UFO #ufosighting #RiodeJaneiro pic.twitter.com/RpRvKuOKu5

— André Di Mauro (@andredimauro) May 13, 2020