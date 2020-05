Le entregó al árbitro varios de sus dientes mientras recibía una paliza en la UFC (Videos sensibles)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El combate principal de la segunda velada de la UFC tras el parón forzado por la pandemia mundial de covid-19 terminó con la victoria del luchador brasileño Glover Teixeira ante el estadounidense Anthony Smith.

Por RT

En el quinto asalto, el árbitro paró esa pelea sin público que se celebró en Jacksonville (Florida, EE.UU.) el pasado 13 de mayo debido al estado físico de Smith por la paliza que le propinaba Teixeira.

Here’s a video of Anthony Smith calmly handing some of his teeth to the referee to hold for him during the main event…#UFCJAX pic.twitter.com/BCLGgyehhS

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 14, 2020