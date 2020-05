May Day… el grito por las crisis eléctricas en Barinas, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“No se puede vivir en un mundo interior del circuito eléctrico y mantener la letra escrita. La electricidad destruye la individualidad. (…) El individuo privado no se siente cómodo en condiciones eléctricas. Está demasiado cercano a los demás individuos y pierde su identidad. Es un hombre en la multitud, no es nadie, y debe luchar para demostrar que es alguien. Por tanto, a más electricidad mayor violencia. La gente no lucha porque odie a los demás, sino para demostrar que posee una identidad propia“ Herbert Marshall McLuhan

Cuando uno escucha May day lo asociamos con una señal de socorro, derivada del francés m’aider. Es utilizada como llamada de emergencia en muchos ámbitos, que es manejada en diferentes países para solicitar una señal de ayuda. Que es eso lo que estoy escuchando en Barinas, no es el covid-19 sino la crisis eléctrica que se vive en este estado llanero. Un estado que tiene varias represas hidroeléctricas como: Uribante Caparo, José Antonio Páez y Masparro. Creadas en la cuarta republicas para generar energía eléctrica y distribuirla a los demás estado vecinos con el fin que los estados Barinas, Táchira, Mérida y Portuguesa para que se convertirá en el granero de América.

Pues les digo que todo se quedó en un sueño, ya esas represas no están operativas según dicen los trabajadores de Corpoelec, solo está funcionando y dando energía eléctrica a media máquina, la planta eléctrica Termo Barrancas. Solo se escucha es un lamento y quienes nos gobiernan como el Argenis Chávez, (https://bit.ly/2T61NG8) dijo se desconectará del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a los grandes consumidores de energía como hoteles, centros comerciales y grandes empresas. Se trata de un racionamiento que abarcará desde las 9:00 pm hasta las 2:00 am todos los días, hora cuando hay mayor consumo de energía. Que ironía de la vida el Argenis no reconoce sus errores y lo pagamos todos los barineses. Es de conocimiento de toda la actividad comercial como los comercios están cerrados desde que Maduro decreto el estado de alarma para frenar el coronavirus (https://bit.ly/2T96rDn) y que solo abren los comercios que expenden comidas y medicinas, es decir puras mentiras que le meten al pueblo y no dan una solución real para esta crisis. Solo el Argenis reconoce algo que está mal que es Termobarrancas fuera de servicio. En su alocución dijo sobre el tema de la termoeléctrica Termobarrancas. Ratificó que los daños son considerables en las turbinas y que no pudieron acoplarse las máquinas generadoras. Por los momentos no entrará en servicio. «Esa es una realidad y no quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados», comentó el gobernador y para muchos no se le deben olvidar que es que Argenis fue presidente de Corpoelec (https://bit.ly/2Aq1Vtw) en un reportaje titulado: Gobierno pagó $ 472 millones por adquisición, instalación y mantenimiento de 3 turbinas, entre esas estaban las termoeléctricas de Tacoa del estado la Guaira y la Termobarranca, del estado Barinas, en pocas palabras un guiso eléctrico. Como ejemplo de lo dejo el comandante eterno y que ninguno de ellos va a reconocer los errores de la revolución cuando Chávez botó y despilfarro los recursos eléctricos de Venezuela cuando entre otros muchos desmanes le regalo una planta eléctrica a Cuba en 2001, (https://www.youtube.com/watch?v=UFKImoGbFmk) cuando no había problemas eléctricos en la Habana. Se generó una crisis eléctrica que se comenzó a colapsar a comienzos de los años 2008 y que hoy 2020 estamos padeciendo

Muchas personas escriben en las redes sociales en referente a esta crisis y vi por allí un forista diciendo: En Barinas es más lo que estamos sin luz que lo que si… los bajones son constantes. Hasta hace unas semanas tenemos un racionamiento de 6h diarias, ahora como que tenemos un nuevo bloque… No solamente estos males lo sufren los barineses sino también los demás estados andinos Táchira, Merida, Trujillo y se extiende hacia los estados centro occidentales como Portuguesa, Cojedes, Falcón y más recientemente se suma a esta crisis el Estado Lara a quienes en apenas días han tenido cortes por más de doce horas y ni hablar del Estado Zulia quienes han sido los más golpeados desde hace más de un año y medio cuando su población empezó a sentir los embates de la carencia del servicio eléctrico. También a la capital le tumban la luz por pocas horas pero igual se la cortan. Los cortes de luz, a veces más de una vez en un día y por varias horas, han arreciado en ciudades de Venezuela, sin una solución visible y con argumentos sobre las causas que van desde vandalismo y sabotaje hasta el impacto de la sequía y la falta de inversión o que sencillamente no hicieron la inversión adecuada. Que se debe privatizar el servicio eléctrico como fue una vez la electricidad de Caracas manejada por buenos empresarios y comento entre otras cosas algunas de esas anécdotas del empresario Oscar Machado Zuloaga cuando el Dr Rafael Caldera en su primer gobierno le quería poner la mano a su empresa y fue entonces cuando un periodista se le acercó a Machado Zuloaga y le preguntó: -¿Qué hará usted si el gobierno termina por estatizar la empresa? Y su respuesta fue -Montaría de inmediato una fábrica de velas¡¡¡. Es decir que los servicios eléctricos deben estar en manos privados y no de un grupo de gente que llega al poder es para robar y no le dan solución a esta crisis eléctrica que desde Barinas gritan en una sola voz: May Day… el grito por las Crisis eléctricas en Barinas

