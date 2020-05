Richard Blanco: ¿Qué no entienden? Necesitamos ayuda militar internacional

View this post on Instagram

HABLEMOS CLARO Y SIN RODEOS NI MIEDO :¿¿¿Cómo no se puede entender qué hay que sacar a Maduro??? . Cero líos internos que no es lo que espera#… ¿hasta cuando? . Pónganse la mano en el corazón, pero de verdad. Se nos mueren nuestros hermanos venezolanos . ¿Cómo explicárselo? … Les repito 4 palabras claves y verán, que saldremos de estos Narcos, terroristas y asesinos del pueblo: 1.-AYUDA 2.-MILITAR 3.-INTERNACIONAL 4.- YA 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 ¡SOLOS NO PODEMOS! ENTIENDEN QUE NUESTRA GENTE SE ESTÁ MURIENDO DE HAMBRE.. y nuestra diáspora no aguanta más tampoco . Debemos ayudarlos . PROPONGO A LOS COLEGAS DIPUTADOS , QUE NO ESPEREMOS MÁS Y ESTE MARTE SE INCLUYA LA DISCUSIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL 187# 11 CNV. . Demos fuerza y moral a los ciudadanos que votaron por nosotros. Incluyan en el orden del día esta petición de todo el pueblo, quie anhela libertad . No hay excusas de ningún tipo. 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 ¿Quiénes de acuerdo? Dejen su mensaje : TODOS UNIDOS ! No más . Cero chance a los violadores de DDHH 👇👇👇👇 su mensaje y que escuchen , actúen rápido: 👇👇👇👇 @jguaido