Trump “está considerando” que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita (VIDEO)

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este viernes que la Casa Blanca está “considerando” que una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus (que ha afectado a más de 4,5 millones de personas en todo el mundo) sea de acceso gratuito para la población.

“En realidad estamos considerándolo“, respondió el mandatario a la pregunta de un periodista de la Casa Blanca acerca de si una potencial vacuna sería gratuita.

¿Cuándo estará lista la vacuna?

Este viernes, el presidente estadounidense anunció una nueva asociación público-privada que tiene como fin desarrollar una vacuna contra el covid-19, en el marco de la llamada operación ‘Warp Speed‘ (‘Velocidad de la luz’). Trump expresó la esperanza de que el remedio esté listo para finales de año.

Con información de RT

REPORTER: Should a vaccine be free?

TRUMP: We’re looking at that, actually. But we’re making a lot of progress on vaccines. But we’ll be speaking to you very soon and I think we’re going to have a very good couple of meetings at Camp David. pic.twitter.com/QDd6h071gq

— JM Rieger (@RiegerReport) May 15, 2020