Al menos un muerto y dos heridos tras tiroteo en motel de EEUU

La Policía de Rockford (Illinois, EE.UU.) ha reportado este domingo un tiroteo en un motel de esa ciudad, que dejó un hombre muerto y dos mujeres heridas. Al parecer, el atacante se suicidó tras un enfrentamiento con los oficiales que duró aproximadamente seis horas, informan medios locales.

Por RT

El jefe de la Policía local, Dan O’Shea, explicó que el incidente se reportó pasada la media noche. Después de intercambiar varios disparos con los agentes, el agresor se habría encerrado en una habitación donde horas más tarde ingresaron por la fuerza y lo encontraron muerto con una herida de bala.

The stand-off at the Super 8 Motel has ended with the suspect found deceased from what appears to be a self-inflicted gunshot wound. A formal release will follow once more details become available.

— RockfordILPolice (@RockfordPD) May 17, 2020