¡De locos! Equipo coreano usó muñecas inflables para llenar su estadio (Fotos)

Este fin de semana el estadio Mundialista de Seúl fue el escenario del triunfo del conjunto local que lleva el nombre de la ciudad ante Gwangju por una nueva jornada de la K League, la segunda desde que se reanudó el certamen tras la suspensión por la pandemia del coronavirus.

Por Infobae

Al igual que en varios países que retomaron la actividad, en Corea del Sur las autoridades prohibieron la presencia del público en las gradas como medida para evitar el contagio del Covid-19 que ya ha matado a más de 316 mil personas en todo el mundo. Es por eso que el Seúl FC decidió colocar maniquíes en las gradas con camisetas y barbijos para representar a los aficionados ausentes.

Lo que ocurrió es que en realidad varias de estas figuras resultaron ser muñecas inflables sexuales colocadas por uno de sus patrocinadores, por lo que la institución emitió un comunicado de inmediato para desligarse de las críticas. Sin embargo, portavoces de la empresa SOLO’S aseguraron que los dirigentes estaban al tanto de lo que sucedería.

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.

But there is a strong conviction that these ‘fans’ are actually ‘sex dolls’ made by a sex doll company.

Hope it is not true, but if it is, it’ll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT

— Jinseong Kim (@kimjinseong12) May 17, 2020