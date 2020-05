¡A una semana de su muerte! Esposa de Alberto Kauam se pronuncia con emotivo texto (VIDEO)

View this post on Instagram

Mi amado Alberto, mi alma gemela, el gran amor de mi vida ! Las palabras nunca fueron suficientes y jamás hicieron falta porque respirábamos el mismo aire. Bastó con vernos un instante para reconocernos para siempre y entender que el mundo ahora tenía sentido. Lo apostamos todo, lo dejamos todo, y lo encontramos todo. Vivimos los años más felices de nuestras vidas y eso me deja en paz. No hubo un instante que no nos repitiéramos cuánto nos amábamos, ni un segundo que no me recordaras lo feliz que te sentías a mi lado. Esos gritos tan tuyos “ …Mi amor ven, ven… “ , esos “ Ven”, que retumban en mi cabeza como notas musicales, que siempre nos sacaron de foco, porque no podíamos alejarnos un instante, nos extrañábamos tanto que corríamos para abrazarnos y respirarnos tan fuerte como te gustaba. La casa tiene tu presencia y tu olor en cada rincón, estoy de pie como siempre quisiste verme, pero con el tiempo detenido para siempre; estás a nuestro lado con más fuerza que jamás! Me has inyectado más fe en D’S que la que siempre tuve, por momentos ni yo misma me lo explico. Se que estás aquí y aunque han sido los días más duros de mi vida y he recibido el golpe más impactante y profundo que pude tener, estoy convencida de que será sólo cuestión de tiempo porque nos volveremos a encontrar… Fuiste el mejor hombre del mundo, nunca me sentí tan amada, admirada y plena. Nos diste tanto amor que jamás me alcanzarán las gracias ! Tú bebé patea más duro que nunca cuando le pongo tu voz, así cómo te empujaba de noche cuando lo apretabas con todo tu peso encima mío y él te respondía con más fuerza que la tuya. Nos reíamos a carcajadas! Sólo puedo asegurarte que tu niño te amará cada día más, te honrará y me encargaré cada minuto de mi vida de contarle quién era su padre, cuánto lo deseó y cuánto lo ama! Jamás vi a un hombre más ilusionado agradecer por la llegada de su bebé, el milagro más hermoso para ambos fruto de nuestro amor. Hoy escribo éstas líneas y agradezco a los miles de corazones que nos han manifestado su amor y admiración por ti y tus logros. Honraremos tu nombre! Te amo en ésta vida y las que vengan. Vuela alto mi amor. Romina Stambouli