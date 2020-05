Bolton le sugiere a Irán no desafiar campaña de presión de EEUU sobre Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, exasesor de seguridad del presidente Donald Trump, recordó este martes 19 de mayo que Irán se encuentra desafiando las campañas de presión máxima de Estados Unidos, al rescatar al régimen de Nicolás Maduro con cinco grandes petroleros para aliviar la escasez.

lapatilla.com

“El intento de Irán de oponerse a las prioridades de Estados Unidos debe cumplirse con resolución”, advirtió Bolton a través de su cuenta de Twitter.

En su consideración, China, Irán y Venezuela “no pueden tener éxito”.

In defiance of US maximum pressure campaigns, Iran is bailing out Venezuela by dispatching five large oil tankers to relieve Maduro's gas shortage. Iran's attempt to oppose US priorities must be met with resolve. China, Iran and Venezuela cannot succeed https://t.co/IMDdPRW29X

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 19, 2020