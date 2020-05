Consejo de Seguridad de EEUU: Nuestra máxima presión seguirá hasta que finalice la tiranía de Maduro 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, a través de la red social Twitter, reiteró que esa nación continuará con la máxima presión hasta que finalice “la tiranía de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

En el mensaje desde la red social antes mencionada, señalan que al régimen le quedan “pocas líneas de vida financieras”.

“Nuestra campaña de máxima presión, que incluye sanciones financieras y económicas, continuará hasta que finalice la tiranía de Maduro”.

Asimismo, resaltaron que lo que viven los venezolanos debido a la crisis humanitaria y económica, se debe a una sola persona, Nicolás Maduro.

Few financial lifelines remain.

Our maximum pressure campaign, which includes financial & economic sanctions, will continue until Maduro’s tyrannical hold ends.

The humanitarian & economic crisis endured by Venezuelans is the fault of 1 person–Maduro.https://t.co/m24R8TCBHm

— NSC (@WHNSC) May 18, 2020