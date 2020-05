Ex RBD Christian Chávez encerró, golpeó y le partió una botella en la cabeza a su novio estando drogado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares



El reconocido ex RBD Christian Chávez mantuvo una relación sentimental con el estilista holandés Maico Kemper, la cual duró aproximadamente un años. Sin embargo, recientemente decidieron romper su noviazgo, el cual al parecer terminó en muy malas condiciones pues, el propio Maico confesó que fue victima de agresión por parte del actor.

Con información de El Farandi

Para una entrevista con “TV Notas“, Maico Kemper afirmó que su relación con Chávez no acabó en nada bueno, ya que el mexicano resultó ser bastante agresivo y al momento de dejarlo, el actor le propinó una tremenda golpiza.

¿En algún momento te golpeó?

“Sí, de hecho, el 23 de abril estábamos teniendo una linda velada y decidimos abrir unas botellas de tequila, todo iba bien”.

– ¿Qué pasó después?

“Bebimos mucho tequila esa noche y entonces yo agarré confianza para decirle que quería hablar con él, pues en nuestra relación había muchos abusos de su parte, que yo ya no quería seguir así”.

¿Y él qué te contestó?

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar”.

– ¿Christian qué hizo?

“Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”.

– ¿Te desmayaste?

“Sí, inmediatamente perdí el conocimiento. Cuando desperté, ya estaba en la cama y él me dijo que me había caído en la cocina y que él me había subido a la recámara”.

¿Tú qué le dijiste?

“Que no era cierto, que yo recordaba que él me había golpeado con la botella. Él lo negó, me dijo que eso yo me lo había imaginado”.

– ¿Te revisó algún médico?

“Sí, al ver que seguía sangrando, Christian me llevó al hospital y les dijo a todos que me había caído y que estaba intoxicado con alcohol”.

– ¿Saliste ese día del hospital?

“Sí, me dieron 10 puntadas y regresé a casa con él. Durante ese día me sentí mal, estuve vomitando mucho y él me gritaba: ‘Ya cállate, no me dejas escuchar la televisión”.

– ¿Cuándo dejaste a Christian?

“El pasado 26 de abril, ese día me levanté desde las 7 de la mañana para recoger mis cosas, ya que aproveché que Christian había estado fumando mariguana en la noche, y estaba dormido profundamente; ya como a las 10 de la mañana pasó una amiga por mí”.

– ¿Christian consume drogas?

“Sí, casi todos los días fuma mariguana y consume alcohol, pero no sé si consume alguna otra droga”.

– ¿Denunciaste esos abusos?

“Sí, y estoy muy agradecido con las autoridades, ya que pese a que vivimos días difíciles por la pandemia, aún así me atendieron para levantar mi denuncia”.