Fotografiaron a Megan Fox en situación íntima con famoso rapero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Parece ser que se aproximan rumores de infidelidad luego de que Megan Fox fuera vista acompañando a Machine Gun Kelly en su auto.

Con información de El Farandi

La actriz fue vista con MGK el pasado viernes tomando un poco de café y comida para acercarse a Los Ángeles, luego salieron juntos presumiblemente de regreso a su casa en Calabasas, según información de TMZ, se veían muy amigables el uno con el otro.

Esto solo levanta sospechas de que las cosas pueden andar mal entre Megan y su esposo, Brian Austin Green, con quien se casó en 2010. Recientemente se ha visto a Meg sin usar su anillo de boda, el portal señala que incluso viven por separado durante la cuarentena.

Megan Fox and Machine Gun Kelly spark dating rumors after being spotted hanging out together.

Both of them have been cast in the movie ‘Midnight In The Switchgrass,’ which began filming in March shortly before the COVID-19 lockdowns. pic.twitter.com/RK8QwlNtro

— Pop Crave (@PopCrave) May 16, 2020