La Arquidiócesis de Miami da permiso a las iglesias para reanudar la celebración de misas públicas

La Arquidiócesis de Miami ha dado permiso a sus iglesias para reanudar la celebración de misas públicas el martes 26 de mayo.

Por CBSMiami

Las masas no serían como a lo que la gente está acostumbrada, y se impondrían pautas de distanciamiento social.

La gente tendrá que usar máscaras y las iglesias serán limpiadas entre las masas.

El padre Manny Alvarez, pastor de la Iglesia de la Pequeña Flor en Coral Gables, compartió la carta de la arquidiócesis, que describe las nuevas reglas.

The public celebration of the Mass will resume at the Church of the Little Flower and throughout the Archdiocese on Tuesday, May 26. More details to come. Here is a letter from Archbishop Wenski: pic.twitter.com/pdOjgpRW7n

— Father Manny Alvarez (@FrManny) May 18, 2020