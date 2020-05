¿Irán al rescate de Maduro? Quinto buque de gasolina, cerca de ingresar en el Atlántico con destino a Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El último de los cinco tanqueros de gasolina que el régimen de Irán envió para salvarle el pellejo a Nicolás Maduro con respecto a la crisis de combustible en Venezuela, ya cruzó el estrecho de Gibraltar, territorio de Reino Unido, para adentrarse en las aguas del Océano Atlántico.

De acuerdo con lo revelado por la agencia AP, cinco petroleros iraníes que probablemente transporten al menos 45,5 millones de dólares en gasolina y productos similares ahora navegan a Venezuela, parte de un acuerdo más amplio entre las dos naciones sancionadas por Estados Unidos en medio de tensiones entre Teherán y Washington.

