“Los tenemos rodeados a un nivel que nadie conoce”: El mensaje que envió Trump a Maduro

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en medio de una llamada con sus “líderes hispanos” que “los tenemos rodeado”, esto en referencia al régimen chavista de Nicolás Maduro.

“Lo tenemos rodeado, está rodeado a un nivel que nadie sabe pero que ellos saben. Estamos mirando para ver que pasa”, fue lo que resaltó Trump, de acuerdo a lo reseñado por Janet Rodríguez, corresponsal de la Casa Blanca para la cadena Univisión, un mensaje también replicado por CNN en Español.

Detalló además que están recibiendo insumos para una base humanitaria.

“Sobre una base humanitaria … estamos intentando, estamos recibiendo comida para que la gente pueda comer, estamos recibiendo agua para que puedan tener agua, también estamos recibiendo suministros médicos”, dijo.

La administración de Donald Trump a través de las diferentes sanciones, han asfixiado económicamente a Maduro, para lograr que el régimen chavista abandone el poder y haya una transición en Venezuela.

