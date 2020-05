¿Por qué el régimen de Maduro necesita la ayuda de Irán? EEUU lo tiene claro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, aseguró este miércoles 20 de mayo que el régimen de Nicolás Maduro necesita la ayuda de Irán para cubrir sus fallas mientras continúa enriqueciéndose.

lapatilla.com

Destacó que no sorprende que el régimen se encuentre entre los pocos que todavía den la bienvenida a Mahan Air, aerolínea sancionada por Estados Unidos, al recordar que justo este martes 19 de mayo, el Departamento del Tesoro designó a una compañía con sede en China por negocios con la empresa iraní.

