EEUU comprometido en garantizar el flujo ilimitado de ayuda humanitaria a venezolanos

El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos resaltaron a través de las redes sociales que la administración del presidente Donald Trump se compromete “a garantizar el flujo ilimitado de ayuda humanitaria a las personas de Venezuela.

Detallaron que estos suministros continuarán a venezolanos que sufren la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos se compromete a garantizar el flujo ilimitado de ayuda humanitaria a las personas de #Venezuela , utilizando plenamente las autorizaciones humanitarias para garantizar que los alimentos y suministros continúen fluyendo directamente a los venezolanos que sufren la crisis económica provocada por Maduro”.

The United States is committed to ensuring the unfettered flow of humanitarian aid to the people of #Venezuela, fully utilizing humanitarian authorizations to ensure that food & supplies continue to directly flow to Venezuelans suffering under Maduro’s man-made economic crisis.

— NSC (@WHNSC) May 21, 2020