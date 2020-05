“Ha sido muy complicado”: El reto de dar a luz en Venezuela durante la pandemia

Posteado en: Destacados, Salud

Convertirse en madre en tiempos del coronavirus es, según mujeres consultadas por la Voz de América, “todo un reto”. En tal sentido, exploramos con embarazadas y médicos cuál es el impacto y la angustia que genera pasar los 9 meses de gestación y dar a luz en medio de la emergencia sanitaria.

Por Álvaro Algarra / voanoticias.com

Al igual que miles de mujeres en la región, las jóvenes venezolanas Katerine Betancourt y Escarlet Blanco, con 35 semanas y 32 semanas de embarazo respectivamente, nunca se imaginaron que darían a luz en medio de una pandemia, que ha dejado cientos de miles de fallecidos, en todo el mundo, y ha obligado a establecer un distanciamiento social.

“Ha sido muy difícil porque uno no tiene los controles como son, uno está angustiado todo el tiempo, los controles no son los mismos, tienes que estar buscando en varios sitios”, afirmó, Betancourt.

Por su parte, Blanco agrega que: “Me preocupa, los doctores no te quieren ver, tienes que salir hasta con guantes, es un gran riesgo. Ha sido muy complicado, en las cínicas no hay reactivos, no te pueden hacer ningún tipo de exámenes ”.

En ese sentido, el médico Jose María Urbina relató a la VOA que en Latinoamérica el problema principal para cualquier embarazada durante la pandemia es fundamentalmente la alimentación y enfatizó en que el trabajo de cada gobierno de la región es de suma importancia.

“Si no se trata de conjugar las medidas que puedan prevenir la enfermedad del coronavirus y permitirte a su vez a la población que obtenga algunos beneficios desde el punto de vista económico para que puedan subsistir, no tendremos la posibilidad de tener niños sanos ni mujeres ni madres sanas, comúnmente los países latinoamericanos tienen ese tipo de problemas en el sector salud”, indicó el especialista.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud manifestó que aún se encuentra estudiando si, en efecto, la COVID-19 provoca mayores consecuencias en las mujeres en etapa de gestación, sí precisó que las transformaciones que sufren sus cuerpos durante el proceso, derivan también en variaciones de sus sistemas inmunitarios que podrían dejarlas más expuestas a infecciones respiratorias.

Este miércoles enfermeras y personal de salud del Hospital Materno Infantil de Petare, zona popular del este de Caracas, protestaron pidiendo al gobierno en disputa por atención a sus necesidades, pues la preocupación no es solo de las madres.

“No tenemos personal de enfermería suficiente. No tenemos insumos para trabajar (…) No tenemos un baño, no tenemos agua (…) Estamos trabajando con las uñas”, afirmó a la VOA Yenni Arteaga, una de las enfermeras de la maternidad.

Otra de las consultadas, Iris Acevedo, manifestó que: “Para recibir a un recién nacido, ¿con qué lo limpio, si no hay compresas para limpiar al recién nacido? ¿con qué lo limpio? No hay gasas, no hay nada. ¿Cómo lo hacemos? También tenemos que cuidarnos”.

Los manifestantes resaltaron no solo la situación de su lugar de trabajo, si no también las circunstancias personales pues aseguran que el sueldo no les alcanza para comprar comida y han tenido problemas para movilizarse por la escasez de gasolina.