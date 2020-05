Mujer tuvo que usar un disfraz inflable para poder abrazar a su mamá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Debido a la pandemia que se ha generado por el coronavirus, las formas de relacionarse con otras personas se han transformado. Ya no hay besos ni abrazos y darse la mano desapareció, por lo menos por un tiempo. La situación también ha obligado a las personas a distanciarse e, incluso, algunas han tenido que alejarse de sus seres queridos.

Por El Tiempo

Una mujer que vive en el estado de Virginia, Estados Unidos, decidió ir a visitar a su madre, que hace parte de las personas de riesgo por su avanzada edad, y abrazarla, pero lo hizo de una forma poco usual: con un disfraz de hipopótamo inflable.

El disfraz, previamente esterilizado, le cubrió todo el cuerpo. Su madre, quien se encuentra viviendo en un hogar geriátrico llamado Fox Trails, en Stephens City, no pudo contener la emoción y se aventó hacia su hija para recibir el abrazo. Las imágenes del emotivo momento se viralizaron.

Los trabajadores del hogar respaldaron a la mujer para darle todas las medidas de salubridad y cuidar a los demás residentes.

My mother-in-law hugging my grandmother in an inflatable hippo suit wearing a tutu is the content you needed today. Her nursing home is letting family members hug each other in these sterilized suits ?? pic.twitter.com/UokmU6lNtw

— Nick Bolerjack (@NickyBoler) May 13, 2020