Consejo de Seguridad Nacional de EEUU: Gasolina iraní no aliviará el sufrimiento de los venezolanos

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que la importación de gasolina iraní para el régimen de Nicolás Maduro no aliviará el sufrimiento que Maduro ha infligido en los venezolanos, esto en relación a una nota donde señalan que las Fuezas Armadas del régimen escoltarían la llegad de los buques iraníes.

“La importación de gasolina iraní es un acto de desesperación del corrupto e ilegítimo régimen de Maduro. No detendrá la escasez crónica de combustible de Venezuela ni aliviará el sufrimiento que Maduro ha infligido a la gente próspera de su país”.

The importation of Iranian gasoline is an act of desperation by the corrupt & illegitimate Maduro regime. It will not stop Venezuela’s chronic fuel shortages or alleviate the suffering that Maduro has inflicted on the once prosperous people of his country. https://t.co/KZaXGP0Usj pic.twitter.com/tVYCwH9lc4

— NSC (@WHNSC) May 21, 2020