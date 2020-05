Donald Trump se pone finalmente una mascarilla y cuenta cómo fue (Foto y Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Donald Trump visitó este jueves una planta de Ford en la ciudad de Ypsilanti (Michigan, EE.UU.) que está fabricando ventiladores durante la pandemia de coronavirus. El mandatario, que no suele llevar mascarilla durante sus reuniones públicas, tampoco quiso hacer una excepción esta vez y apareció frente a los periodistas con la cara descubierta.

Por actualidad.rt.com

Trump, que previamente había sido informado sobre la política de la compañía automovílistica de que todos los visitantes en sus fábricas deben usar tapabocas, se justificó diciendo que no quería “dar el placer a la prensa” de mostrarse con la cara cubierta, aunque señaló que sí había usado uno durante su visita a las instalaciones.

BREAKING: Trump claims he wore a mask at Ford facility but won’t wear in front of press because “I didn’t wanna give the press the pleasure of seeing it.” Ridiculous. #MakeTrumpWearAMask pic.twitter.com/LxwDwDZPEq — Scott Dworkin (@funder) May 21, 2020

“No quería darle a la prensa el placer de verlo”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca, que mostró mostró una mascarilla de color azul oscuro con el logo presidencial, comentando que la había utilizado en otras partes de la planta, señalando que “fue muy agradable, se vio muy agradable”. “Esta es mi mascarilla aquí mismo. Y me gustó mucho”, dijo. “En realidad, sinceramente, creo que me veía mejor con ella”.

Instantes después, el mandatario ofreció otra explicación de por qué no la llevaba puesta: “Estoy pronunciando un discurso, así que no la tendré ahora”, agregando que en realidad no necesitaba un tapabocas, ya que tanto él como el resto de personas reunidas se habían sometido a las pruebas de coronavirus antes de su visita a la planta, recoge NBC News.

A pesar de los esfuerzos de Trump de no querer ser captado con la cara cubierta con un barbijo, los periodistas lograron hacerse con una imagen, que no tardó en hacerse pública.