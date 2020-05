Muere por Covid-19 un exmayordomo de la Casa Blanca que trabajó para 11 presidentes de EEUU

Wilson Roosevelt Jerman, exmayordomo de la Casa Blanca que sirvió a 11 presidentes estadounidenses, murió el fin de semana pasado a los 91 años de edad a causa del covid-19, confirmó este jueves a NBC NEWS su nieta, Jamila Garrett.

Por actualidad.rt.com

Jerman fue uno de los empleados más longevos de la residencia presidencial: trabajó durante 55 años para todos los mandatarios entre los años 1957 y 2012, desde Dwight D. Eisenhower hasta Barack Obama.

Wilson Roosevelt Jerman, a former White House butler who served 11 different presidents, died after contracting coronavirus, his daughter said. He was 91. https://t.co/0Khlya0Mh8

“Era un hombre encantador”, escribieron el expresidente George W. Bush y la ex primera dama Laura Bush en un comunicado. “Era la primera persona que veíamos por la mañana cuando salíamos de la residencia y la última persona que veíamos cada noche cuando regresábamos”, agregaron.

Hillary y Bill Clinton también expresaron sus condolencias. “Jerman sirvió como mayordomo de la Casa Blanca a lo largo de 11 administraciones e hizo que generaciones de primeras familias se sintieran como en casa, incluida la nuestra”, afirmó la exsecretaria de Estado en su cuenta de Twitter. “Nuestras condolencias más sinceras a sus seres queridos”, añadió.

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 21, 2020