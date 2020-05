Paulo Londra denunció abuso y estafa de sus productores: “Al final del día, puedo hacer música, pero nunca será lanzada”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Pese a ser el artista argentino más escuchado de Spotify, el cantante Paulo Londra ha tenido que pausar su carrera. Los problemas legales con la productora que él mismo co-fundó con Ovy On The Drums y Kristo lo han mantenido lejos de escena y sin poder lanzar nueva música.

El trapero de 22 años, quien espera la llegada de su primer hijo; inició el trámite para desvincularse de Big Ligas. De acuerdo a una carta pública difundida por la agencia del músico; “el proceso ha terminado, ha sido cuesta arriba, y ha mantenido al artista ocupado en este asunto”.

El comunicado de prensa detalla a través de un texto personal de Londra el vínculo que lo unió al sello de Daniel Oviedo y Cristian Salazar, con quienes tenía un contrato de exclusividad y por qué decidió disolver ese lazo.

Con información de El Farandi

“Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos Big Ligas, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”, expresó el cordobés sobre la política del sello.

En otro tramo del escrito Paulo, señaló: “Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas; otras propuestas y a mí nada me llegaba, ni me enteraba o sólo me enteraba lo que ellos querían. Fue muy frustrante”.

“Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras”, contó.

“Al final del día, puedo hacer música, pero nunca será lanzada. Sería una locura para ellos no dejarme hacer música, no dejarme hacer lo que amo. Eso es lo único que hago y lo que hago bien. Que no me dejen hacer música, es como si se estuvieran burlando de mí”, sostuvo.

Más allá de sentir que “estaba viviendo el sueño con las personas equivocadas”; Londra aseguró en el final del extenso descargo que “aun así de sentirme tan frustrado lo único que me mantenía de pie era el apoyo de los que me escuchaban y me alentaban; entonces nunca me doble más y siempre cumplí con mis responsabilidades y di lo mejor de mí”.

En las redes sociales el cordobés recibió un gran apoyo de parte de sus fanáticos; quienes impulsaron el hashtag #LiberenAlLeon para que pueda lanzar sus nuevos temas.