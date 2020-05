Pompeo sobre cierre de DirecTV en Venezuela: Maduro prefirió proteger a sus compinches y su dinero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre el cierre de DirecTV en Venezuela, destacando que para el usurpador Nicolás Maduro proteger a sus compinches y su dinero es más importante que permitir que diez millones de ciudadanos accedan a información sin censura.

lapatilla.com

“¿Por qué los venezolanos no pueden ver Fútbol Total? Porque Nicolás Maduro expulsó a DirecTV?”, respondió Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

Why can't Venezuelans watch Fútbol Total? Because Nicolás Maduro drove DirecTV out. Protecting his cronies and their money is more important than allowing ten million citizens access to uncensored information.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020