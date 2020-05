“Significaría una región más segura”: Kozak insistió en el Marco para la Transición Democrática en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, insistió este viernes 22 de mayo en el Marco para la Transición Democrática en Venezuela.

lapatilla.com

“Imagine una Venezuela que no pone a sus ciudadanos y a la región en mayor riesgo de propagación de enfermedades prevenibles, como COVID-19, malaria y tuberculosis”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

En su consideración, una Venezuela democrática significaría una región más segura, estable y próspera.

