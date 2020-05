Alfredo Díaz: No es posible ver el colapso de los servicios públicos y no demos respuesta oportuna

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! Merecemos Respeto! El ciudadano se merece respeto. Quienes gobernamos, no podemos permitir que nuestras competencias y atribuciones no puedan ser ejecutadas debido a la irresponsabilidad. No es posible que veamos colapsar a los servicios públicos y no demos respuestas oportuna, valederas y definitivas para simplemente colocar pañitos calientes que no resuelven el problema de fondo. Los que manejan los denigrantes y perversos *“CICLOS* de Distribución” de los servicios de agua, energía eléctrica, gas y gasolina, les digo que TODOS nuestros vecinos, no quieren y rechazan contundentemente, esa manera de recibir sus derechos, más bien, la mayoria queremos terminar con este terrible *“CICLO”* de oscuridad, que acabó con la calidad de vida del venezolano. Una vez más les digo: les quedó muy grande, Venezuela, Nueva Esparta, nuestros ciudadanos merecen respeto. Seguimos trabajando con fe el futuro, cada vez falta menos para que se cierre este nefasto *CICLO HISTÓRICO*. #SomosDemocratas #nuevaespartanosune