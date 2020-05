Bolton señala que “todos” deberíamos preocuparnos por la intromisión de los aliados de Maduro en el país

John Bolton, exasesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acotó que “todos” deberían estar “preocupados” por la intromisión de los países aliados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

lapatilla.com

Acotó que estas alianzas, “son peligrosas” tanto para el gobierno de EEUU y las demás naciones de América del Sur.

“Todos deberíamos estar preocupados por la nueva intromisión de China, Rusia, Cuba e Irán en Venezuela. Los envíos iraníes de gas para rescatar al fallido gobierno de Maduro son peligrosos tanto para Estados Unidos como para todas las naciones de América del Sur”, señaló.

Asimismo, comentó que “estamos con @jguaido en oposición a la influencia iraní”.

We should all be troubled by renewed meddling by China, Russia, Cuba & Iran in Venezuela. Iranian shipments of gas to bailout Maduro's failing govt are dangerous for both the US and all S. American nations. We stand with @jguaido in opposing Iranian influence.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 23, 2020