Captan un espectáculo de luces creado por basura espacial en la atmósfera (Videos)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Residentes del estado australiano de Victoria observaron la noche de este viernes un ‘espectáculo de luces’ en el cielo. En varios videos, publicados en redes sociales, se puede ver cómo una ‘bola de fuego’ está cayendo hacia la Tierra.

Por RT

Según Tim Wiebusch, jefe del Servicio de Emergencia de Victoria, este objeto era “solo basura espacial que volvía a entrar en la atmósfera” y aseguró que “no hay nada que temer”.

EPIC!! Check out this incredible vision captured by Mel Aldridge not long ago at Cashmore near Portland! We’re getting plenty of reports. @abcmelbourne pic.twitter.com/1KuldCy6OJ — Vic Storm Chasers (@VicStormChasers) May 22, 2020

Did you see the light show in the sky just after dusk tonight? Astronomer @Perryastronomy told 7NEWS it looks to be a classic bit of space junk re-entering the atmosphere. https://t.co/9tNtWXsh2H #7NEWS pic.twitter.com/oPOIqRzCFn — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) May 22, 2020

“Lo que revela que es basura espacial [en lugar de un meteorito o un cometa] es que ha entrado en un ángulo muy poco profundo, que significa que estuvo en una órbita terrestre muy baja y acabó de reingresar a la atmósfera y comenzó a arder debido a la fricción”, afirmó el vicepresidente de la Sociedad Astronómica del estado, Perry Vlahos, informa The Age.

También subrayó que este incidente no era algo inusual: “Probablemente vemos basura espacial tres o cuatro veces al año”.