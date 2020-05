EN VIDEO: Buques de la Armada venezolana desplazándose para escoltar a petrolero iraní

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Buques de la Armada venezolana se desplazan por el norte de Trinidad y Tobago durante la tarde de este sábado 23 de mayo para escoltar al primer tanquero iraní con combustible que arribará esta noche a costas venezolanas.

lapatilla.com

El patrullero venezolano “Yekuana” (PC-23) escolta al petrolero iraní Fortune. La posición actual está a unas 70 millas de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. El Yekuana está escoltando a 8 millas del lado de estribor del Fortune.

Venezuelan Navy PC-23 Yekuana is now escorting the Iranian tanker Fortune. Current position is around 70 miles out of Venezuela’s EEZ. The Yekuana is escorting 8 miles off the starboard side of the Fortune #Venezuela https://t.co/2XcOHgEWQR

— CNW (@ConflictsW) May 23, 2020