Fallece estrella de Netflix y antes de quitarse la vida publicó fotos en Twitter

La lucha libre está de luto con la repentina muerte de Hana Kimura, una destacada luchadora libre y estrella de Netflix por su reality show “Terrace House”. La mañana de este sábado se supo que Kimura se quita la la vida a causa del ciberacoso que recibía en sus distintas redes sociales.

El deceso fue confirmado por la empresa STARDOM, quienes inmediatamente emitieron un comunicado donde enviaron condolencias a los familiares de la artista y deportista japonesa quien apenas estaba comenzando a darse a conocer y prometía ser la gran referente mundial de los cuadriláteros.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020