Acusan a Hilary Duff de pedofilia por publicar una polémica foto y ella se defiende

Hilary Duff pertenecía al bajo porcentaje de ex estrellas de Disney que están envueltas en polémica, pero nunca es tarde para lograrlo, pues hace poco la recordada Lizzie McGuire ha sido duramente criticada en las redes sociales, tras haber sido acusada de tráfico sexual.

Usuarios de Twitter e Instagram denunciaron que la interprete de Disney + forma parte de la trata sexual. Esta polémica denuncia se hizo después que Duff compartió una historia de Instagram con fotografías de sus hijos.

Los videos fueron borrados inmediatamente, pero igual quedó registro, pues en uno de los clips, su hijo Luca Cruz, sale acostado y sin ropa. Sin embargo, la actriz cubrió sus genitales con una estampa.

Con información de Infobae

“Alguien señaló en Instagram que hice un desnudo de él, lo cual hice, así que lo cubrimos con una pegatina”, explicó la actriz de 32 años.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting….. whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby

— Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020